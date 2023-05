Planul urias al lui Gica Hagi, dupa ce a castigat titlul cu Farul. Ciprian Marica, unul dintre actionarii celor de la Farul, a dezvaluit ca marel obiectiv al lui Hagi este sa faca o echipa competitiva la nivel european la Constanta. Gica Hagi a avut un sezon fantastic cu Farul si a castigat un titlu […] The post Planul urias al lui Gica Hagi, dupa ce a castigat titlul cu Farul: „Acesta este marele sau vis!” appeared first on Antena Sport .