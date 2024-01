Serviciul de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinau a anunțat ca a intrat in posesia de date ce indica relansarea campaniilor de dezinformare și manipulare din partea Federației Ruse cu scopul de a destabiliza societatea și securitatea regionala. Conform unui material publicat de Deschide.md, țintele noii etape ale campaniei de dezinformare și manipulare sunt: […] The post Planul Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, etapa 2024 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .