Planul Rosu de Interventie activat in judetul Dambovita!: Un microbuz de calatori s-a rasturnat! Sunt mai multe victime

Stiri pe aceeasi tema

- PLANUL ROȘU a fost activat in Dambovița: Opt victime dupa ce un microbuz s-a rasturnat in comuna Corbii Mari. ISU Dambovița anunța: Intre localitațile Gratia și Corbii Mari , -accident rutier – un microbuz s-a rasturnat in afara parții carosabile. Avand in vedere numarul de persoane implicate, pentru…

- Un accident grav s-a produs, vineri seara, in pe DN 1A, pe raza satului Darza, comuna Crevedia, dupa coliziunea dintre un microbuz cu persoane și doua autoturisme. In impactului, a fost activat Planul Roșu de intervenție. Potrivit autoritaților, pana acum ai fost identificate 5 victime. “La nivelul…