Planul Roșu, activat la Sibiu. Accident cu șase mașini. Un bebeluș, printre victime Autoritatile din Sibiu au declansat, vineri, Planul Rosu de Interventie, dupa un accident rutier in care sunt implicate sase masini, la iesirea de pe autostrada catre Cisnadie. La accidentul rutier care s-a produs pe A1 la iesirea spre localitatea Cisnadie au fost mobilizate doua echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospeciala de transport personal si victime multiple, o autospeciala de descarcerare si una de stingere. De asemenea intervin si trei echipaje SAJ dintre care unul cu medic. Din primele informatii, in accident sunt implicate 6 autovehicule in care se afla opt adulți, toți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

