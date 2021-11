Stiri pe aceeasi tema

- PSD propune mai multe masuri economice care vizeaza sustinerea firmelor romanesti, a celor din mediul rural, a companiilor infiintate de studenti sau de femei, potrivit unui document consultat de News.ro. Formatiunea sustine acordarea de granturi si garantii, care pot ajunge pana la 100%, pentru companiile…

- PSD propune mai multe masuri economice care vizeaza sustinerea firmelor romanesti, a celor din mediul rural, a companiilor infiintate de studenti sau de femei, potrivit unui document consultat de News.ro, potrivit news.ro.Formatiunea sustine acordarea de granturi si garantii, care pot ajunge pana la…

- PSD sustine implementarea unui Pachet de stimulare a productiei interne si a lanturilor de aprovizionare ”Fabricat in Romania”, potrivit unui document consultat, sambata, de News.ro. Pachetul include: ● Program pentru companiile implicate in realizarea de bunuri intermediare a. Granturi de pana…

- Financial Intelligence organizeaza miercuri evenimentul "FIT FOR 55 - Romania si Planul UE pentru o tranzitie verde", in cadrul caruia participantii vor discuta modul in care Romania negociaza pachetul legislativ "Pregatiti pentru 55". Pachetul legislativ al UE "Pregatiti pentru 55" reprezinta un…

- ”Creșterea economica va încetini în primul trimestru din cauza noului val al pendemiei. Va încetini și în anul ce vine, întrucât 2021 este anul unei creșteri puternice dupa perioada de lockdown din 2020; survine și mersul pandemiei cu valuri successive foarte…

- In cursul zilei de marți, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, domnul Cseke Attila a anunțat in mod oficial ca Alba Iulia este printre cele 42 de orașe din Romania care va beneficia de Programul Național de construcții de Interes Public sau Social. Noua creșa care va deservi…

- "Salariul minim pe economie trebuie sa creasca! Este concluzia ședinței de astazi pe care am avut-o cu reprezentanții Consiliului Tripartit.", a spus marți premierul Florin Cîțu. Acesta a mai precizat ca "reprezentanții sindicatelor și patronatelor susțin aceasta masura și, prin…

- ​Firma olandeza I3CP a anunțat joi seara ca a subscris la capitalul social al City Insurance, liderul pieței RCA din România, toate acțiunile nou emise pentru capitalizarea cu 150 de milioane de euro a companiei, masura necesara pentru redresarea financiara și evitarea falimentului. Din cauza…