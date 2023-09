Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Li Qiang va conduce delegatia Chinei la un summit G20 care va avea loc la New Delhi weekendul viitor, a anuntat luni Ministerul de Externe al Chinei, indicand ca presedintele Xi Jinping nu va participa, anuland sansele de a avea o intalnire cu presedintele american Joe Biden acolo, transmite…

- Denumirea ”bolnavul Europei” a reaparut in ultimele saptamani, deoarece productia manufacturiera continua sa se balbaie in cea mai mare economie a regiunii, iar tara se confrunta cu preturile ridicate ale energiei. Eticheta a fost folosita initial pentru a descrie economia germana in 1998, deoarece…

- Elena Kostyuchenko este una dintre cele trei jurnaliste ruse care au fost otravite din cauza opiniilor critice fața de regimul de la Moscova. Elena Kostyuchenko s-a dus pe frontul din Ucraina in primele zile ale invaziei și a relatat despre crimele de razboi pe care armata rusa le comitea acolo. Novaya…

- Rusia a importat cipuri de computer cu dubla utilizare in valoare de aproximativ 502 de milioane de dolari, componente de avioane de 171 de milioane de dolari și unelte de prelucrare de precizie de 5 milioane de dolari, de la inceputul anului 2023.

- Cu toții cunoaștem celebra replica a samsarilor de mașini cu bunicuța care a condus mașina, doar duminica, pana la biserica. Acum, doi romani au gasit bunicuța.Doi romani au pus la cale un plan pentru a-i fura unei femei de 90 de ani monezi de aur in valoare de 50.000 de euro. Aceștia au sunat-o…

- Presedintele american Joe Biden a discutat luni cu premierul italian Giorgia Meloni despre scurta revolta a mercenarilor rusi impotriva Kremlinului si a invitat-o, de asemenea, sa viziteze Casa Alba in luna iulie, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat, potrivit Reuters, citat de news.ro.Biden a vorbit…

- „Rusia e un circ sangeros, nu e o țara”, e concluzia trasa de jurnalistul și analistul Radu Tudor, dupa cea mai dificila zi din cariera lui Vladimir Putin de cand a ajuns la putere.„Finalul balamucului creat de Wagner pe teritoriul Rusiei arata ca aceasta țara de orci poate fi invinsa și alungata…

- Procesele impotriva Gazprom pentru incalcarea contractelor au fost deja intentate de catre PGNiG din Polonia, Eni din Italia, RWE din Germania, Gasum din Finlanda, Engie din Franța și Naftogaz din Ucraina, scrie tvpworld.com.Ministrul bulgar, citand analize interne, a apreciat ca riscul ca Gazprom…