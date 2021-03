Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden i-a "expulzat" de la Casa Alba pe cei doi caini ai lui si i-a trimis la resedinta sa din Wilmington, un oras din statul Delaware, dupa "un incident care a implicat o muscatura" asupra unui agent de securitate, au anuntat luni mai multe companii mass-media din Statele…

- Dupa ore in șir de dezbateri, negocieri frenetice si o sesiune de vot maraton asupra a numeroase amendamente, Senatul SUA a aprobat in cele din urma, sambata, planul de 1.900 de miliarde de dolari dorit de presedintele Joe Biden pentru a relansa cea mai mare economie a lumii, afectata de pandemia de…

- Presedintele american, Joe Biden, nu intentioneaza sa adreseze o invitatie Rusiei pentru a participa la G7, a facut cunoscut vineri Casa Alba, spre deosebire de predecesorul sau Donald Trump care s-a aratat favorabil acestei idei, noteaza AFP, potrivit Agerpres. "Nu cred ca vom adresa noi…

- Presedintele american, Joe Biden, nu intentioneaza sa adreseze o invitatie Rusiei pentru a participa la G7, a facut cunoscut vineri Casa Alba, spre deosebire de predecesorul sau Donald Trump care s-a aratat favorabil acestei idei, noteaza AFP. "Nu cred ca vom adresa noi invitatii Rusiei ori sa reiteram…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a discutat la telefon miercuri seara pentru prima oara cu presedintele Joe Biden de la sosirea politicianului democrat la Casa Alba luna trecuta, conform unui anunt al executivului israelian, informeaza AFP preluat de agerpres. "Cei doi lideri s-au referit la…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a discutat la telefon miercuri seara pentru prima oara cu presedintele Joe Biden de la sosirea politicianului democrat la Casa Alba luna trecuta, conform unui anunt al executivului israelian, informeaza AFP. "Cei doi lideri s-au referit la relatia…

- Presedintele american Joe Biden s-a recules miercuri la Mormantul Soldatului Necunoscut de la Cimitirul National Arlington, in apropiere de Washington, impreuna cu trei dintre predecesorii sai, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Citește și: Anunțul Ministrului Sanatații! Incep demiterile: Vor…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump si-a numit mai multi consilieri apropiati in consilii de administratie ale unor institutii publice, un semn al faptului ca isi pregateste plecarea de la Casa Alba, in pofida refuzului sau incapatanat de a-si recunoaste infrangerea in alegerile prezidentiale…