Planul de detoxifiere conform fazelor Lunii Nu știai ca forța de atracție a Lunii influențeaza mișcarea oceanelor și a marilor, ba mai mult și particulele de apa din corpul uman? Atunci ești la locul potrivit, caci iți voi spune ce este dieta bazata pe fazele Lunii, de ce funcționeaza și cum poți incepe de azi sa o pui in practica. Citeste articolul mai departe pe viataverdeviu.ro…

Sursa articol si foto: viataverdeviu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Forul european a creat un fond de 6 miliarde de euro cu ajutorul a doua mari banci și a unor societați de investiții pentru a veni in sprijinul cluburilor calificate in competițiile continentale și afectate grav de pandemie. Datoriile de peste un miliard de euro cu care se confrunta FC Barcelona au…

- ■ “am discutat planul de investitii aferent judetului nostru”, a declarat George Lazar, prefectul judetului Neamt Prefectul de Neamt, George Lazar, si senatorul PNL Eugen Tapu Nazare, au participat, timp de doua zile, la o serie de intalniri cu premierul Romaniei, Florin Citu, in cadrul carora a fost…

- O știre din categoria celor pozitive vine dinspre Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț, care a reușit sa-și actualizeze planul de intervenție la dezastre. Efectele aprobarii primite din partea ISU Neamț se concentreaza in primul rand asupra faptului ca de –acum fiecare angajat al spitalului va…

- Astfel, s-a aflat ce i-a recomandat lui Boncu și cine este interlopul implicat in incendierea mașinii Boncu apare intr-o inregistrare facuta de DIICOT, in 28 iunie 2019, in apartamentul sau din Giroc, in dosarul traficului de cocaina, discutand cu „cartița” sa din Poliția Timiș, Dragan Ilin, și cu prietena…

- „Adevarul” a intrat in posesia unor discutii interne ale PLUS din vara lui 2020, inainte de fuziune, in inregistrari fiind prezentat planul prin care gruparea condusa de Dacian Ciolos si Dragos Tudorache pregateste filialele judetene in vederea competitiei interne, astfel incat oamenii PLUS sa controleze…

- Solista Rona Hartner a crezut, in urma cu trei ani, ca și-a gasit sufletul pereche așa ca a grabit nunta cu vestitul DJ francez Herve. Din pacate, relația lor a ajuns la final, iar acum ambii așteapta sa semneze actele la notar. Rona ne-a dezvaluit, pentru Impact.ro, ca intenționeaza sa desfaca aceasta…

- Politic Declarație politica / Senator Danuț Cristescu: PSD depune moțiune de cenzura! mai 28, 2021 08:44 Guvernul actual trebuie sa plece pentru eșecul repetat de a redacta și depune la Comisia Europeana un Plan Național de Redresare și Reziliența benefic pentru Romania și pentru cetațenii țarii.…

- In cadrul sedintei extraordinare din data de 07.05.2021 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta si a N.S. nr. 7958 07.05.2021, s a elaborat Planul de masuri privind controlul si prevenirea raspandirii gripei aviare inalt patogene la nivelul judetului Constanta. Primaria Municipiului Constanta…