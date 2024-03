Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Rapid, Cristiano Bergodi, a declarat, dupa victoria obtinuta in derbyul cu FCSB, scor 4-0, ca prin acest succes formatia sa a relansat lupta pentru titlul de campioana in Superliga de fotbal. „Eu cred ca s-a relansat campionatul, suntem la patru puncte, incepem play-off-ul si cred…

- S-ar putea sa fii surprins sa afli ca exista, de fapt, 60 de plante cunoscute sub numele de oregano, dar cea mai cunoscuta fiind Origanum vulgare, care face parte din aceeași familie cu menta. Originar din zona mediteraneana, este cultivat acum in intreaga lume.In ceea ce privește beneficiile pentru…

- Voluntari romani lupta in componenta armatei ucrainene impotriva Rusiei. Aceștia sunt reuniți sub numele ”Romanian Battle Group Getica” și lupta pe frontul din Ucraina. "Pe langa voluntarii care ajuta armata ucraineana in spate și civili afectați de razboi, mai sunt si romani care lupta impotriva…

- Guvernul britanic semneaza vineri cu Frontex, agentia UE responsabila de controlul frontierelor, un acord de lupta impotriva imigratiei ilegale, transmit AFP si dpa, potrivit Agerpres. Prim-ministrul Rishi Sunak a facut din lupta impotriva imigratiei ilegale una din prioritatile sale, sperand mai…

- Șeful de la Calea Ferata din Moldova (CFM), Oleg Tofilat, a plecat intr-o perioada extrem de complicata pentru intreprindere, spune ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. Potrivit ministrului, problemele la CFM dureaza 30 de ani. Au fost și rapoarte publice despre cit s-a…

- Organizația PNL Sector 5 lanseaza o serie de conferințe educaționale destinate parinților privind provocarile legate de consumul de droguri in randul tinerilor. O prima intalnire cu tema "Parinți smart, Copii Safe: Impreuna impotriva Drogurilor" este organizata in data de 03 Februarie, la ora 12:00,…

- Asociația Daisler continua campania impotriva depresiei, in ziua cunoscuta ca Blue Monday, considerata popular ca cea mai deprimanta zi din an. Sute de psihologi din intreaga țara ofera consultații gratuite.