- Intr-o perioada in care temperaturile oscileaza destul de mult și afara este ba frig, ba cald, o mulțime de persoane se confunta cu stari de gripa și raceala. Amestecul din doua ingrediente care ajuta la cresterea imunitatii. Sfaturile oferite de Lidia Fecioru.

- A inceput sezonul racelilor. Din cauza temperaturilor mici, oamenii trebuie sa iși ia masuri de precauție. Ei bine, nu toți reușesc sa stea departe de problemele de sanatate, motiv pentru care trebuie sa știe ce sa faca daca au racit. O categorie de alimente este strict interzisa.

- Andreea Antonescu a marturisit ca Sienna nu o ajuta cu creșterea micuței. Vedeta a precizat ce iși dorește de la fiica ei cea mare. Iata ce declarații a facut artista cu privire la acest subiect!

- Nicoleta Dragne a dezvaluit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, cum reușește sa se imparta intre cariera și viața de familie. Fosta ispita de la Insula Iubirii a marturisit și cine o ajuta cu creșterea celor doi copii. Iata ce declarații a facut…

- 1. Creșterea metabolismului:Unul dintre efectele imediate pe care le poți observa dupa ce incepi sa consumi ardei iute este creșterea metabolismului. Substanța activa din ardeii iuți, numita capsaicina, poate crește rata metabolica și ajuta la arderea caloriilor mai eficient. Aceasta poate fi utila…

- Iarna iși intra incet in drepturi, iar unele plante din gradina noastra vor avea de suferit din cauza frigului. Exista unele care rezista la temperaturi foarte scazute, insa majoritatea nu tolereaza inghețul. Aflați in randurile urmatoare cum va puteți proteja florile de ingheț și ce metode puteți folosi.…

- Spanacul este o leguma cu frunze verzi, originara din Persia. Face parte din familia Amarantaceea și este inrudit cu sfecla și quinoa. Includerea spanacului in dieta zilnica aduce numeroase beneficii organismului: protejeaza ochii, reduce stresul oxidativ și tensiunea arteriala, fiind indicat in multe…

