- Asociația Steaua 1947, constituita din suporteri ai liderului Ligii 1, FCSB, a depus o plangere penala impotriva lui Florin Talpan, juristul CSA Steaua. Suporterii il acuza pe Talpan de uzurparea funcției, dupa ce juristul clubului care evolueaza in al treilea eșalon a cerut forurilor care conduc fotbalul…

- Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a somat oficial FRF și LPF sa ia masuri impotriva lui FCSB, despre care considera ca pretinde in mod nedrept ca deține palmaresul istoric al Stelei. Justin Ștefan a declarat ca nu poate accepta ideea potrivit careia FCSB nu este continuatoarea Stelei, dar subliniaza…

- Florin Talpan a solicitat FRF sa puna rapid in aplicare deciziile instanțelor din Romania si cere dezafilierea celor de la FCSB. Juristul CSA Steaua cere "excluderea SC Fotbal Club FCSB SA din orice competiție europeana deoarece pe rea credința a fost inclusa in Liga 1 cu complicitatea Federației…

- Politia Mangalia i-a deschis un nou dosar penal lui Mohammad Murad, candidat independent la functia de primar, sprijinit de PSD, pentru coruperea si inducerea in eroare a alegatorilor, dupa ce organizatia locala a PNL a formulat plangere in acest sens atat catre biroul electoral, cat si la politie,…

- Nicolae Dica l-a trimis atunci in teren pe tanarul de 16 ani, care s-a distrat cu jucatorii Sanatatii Cluj, intr-o victorie categorica obtinuta de ros-albastri in Cupa Romaniei, scor 6-1. "Pacionel are 16 ani, figura unui copil de 9 ani si vede fotbalul ca un fotbalist bun de 30 de ani. A…

- CS U Craiova pregatește o lovitura de proporții. Oltenii negociaza cu portarul Florin Nița (33 de ani), legitimat in prezent la Sparta Praga. FCSB ar putea primi o lovitura neașteptata din partea unei rivale din Liga 1. CS U Craiova a intrat pe fir pentru semnatura lui Florin Nița, portar dorit cu insistența…

- Bogdan Planic, 28 de ani, fundasul sarb care si-a reziliat contractul cu FCSB si a dus cazul la FIFA, ar putea ajunge in Israel, fiind dorit la Maccabi Haifa. Barak Bakhar, noul antrenor al lui Maccabi Haifa, vicecampioana din Israel, il vrea pe Bogdan Planic, dupa ce sarbul i-a fost propus de agenții…

- FCSB a terminat pe locul 5 in Liga 1, dar Gigi Becali are mari speranțe pentru viitor. Nu vrea sa mai plateasca niciun ban pentru a achiziționa jucatori, dar spune ca Academia FCSB va incepe sa produca. Becali anunța ca este deja și peste Gheorghe Hagi la acest capitol. Viitorul domina de mulți ani…