Plaje „business class” pentru această vară Rezervare pentru a obține un loc pe nisip? Exact acest lucru trebuie sa-l faca turiștii in Spania, din cauza crizei coronavirusului. Canet d’en Berenguer, un oraș mediteranean situat chiar la nord de Valencia, va permite doar 5.000 locuri la soare zilnic pe plaja sa locala, aproximativ jumatate din numarul obișnuit, pentru a menține distanțarea sociala. […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

