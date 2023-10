Eurostat a aratat recent ca prețurile la energie electrica și gaze naturale consumate in gospodariile din Romania sunt printre cele mai mari din UE. Romania se afla in top 3 cele mai mari prețuri la energie electrica și pe locul 2 la scumpirea gazelor naturale. Potrivit informațiilor HotNews.ro, Eurostat a luat in calcul prețurile contractuale, nu cele plafonate, pe care le platește efectiv consumatorul, insa acest lucru arata o anomalie, anume ca undeva pe lanțul producator - furnizor exista participanți la piața care profita foarte mult. De altfel, potrivit surselor HotNews.ro, se fac, in acest…