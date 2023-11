Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile inainte de impozitare ale energiei electrice și ale gazelor naturale au crescut vertiginos dupa invazia pe scara larga a Rusiei in Ucraina, dar acum sunt in scadere. Deși ușor mai mari decat in a doua jumatate a anului 2022, prețurile finale pentru clienți, inclusiv taxele, au atins varful…

- Drumul Corvinilor din Hunedoara, o expoziție in aer liber care spune povestea Huniazilor și a Castelului Corvinilor, a fost extins, ajungand una dintre cele mai mari expoziții cu teme istorice din Romania.

- DN2/ E85 , supranumit „Drumul Morții” in Romania, continua sa fie unul dintre cele mai periculoase drumuri din țara in 2023, cu o serie de accidente rutiere tragice, dintre care unele s-au soldat cu pierderea de vieți omenești. Deși este cunoscut pentru pericolele sale, acest drum vital ramane cu doar…

- Monica Robayo-Abril, Senior Economist al Bancii Mondiale, a facut o analiza a politicilor in domeniul energiei implementate in criza pentru a proteja consumatorii – iar rezultatele nu sunt deloc incurajatoare pentru Romania. Statele Uniunii Europene au folosit plafonarea prețurilor energiei…

- Statul canadian va finanța cu 2,2 miliarde de dolari noile reactoare de la Cernavoda, unitațile 3 și 4. Vor fi puse credite de export la dispoziția companiei romanești de stat Nuclearelectrica. Reactoarele vor fie construite cu tehnologie și firme de profil canadiene. Aflat in Canada, ministrul Energiei,…

- Sameday investeste peste 1 milion de euro intr-o aplicatie mobila - Mai mult de jumatate dintre comenzi sunt livrate la easyboxSameday, jucator pe piata de curierat din Romania, anunta ca investeste peste 1 milion de euro in Sameday App, o aplicatie mobila menita sa imbunatateasca experienta pe care…

- Guvernul nu intenționeaza sa ia in calcul eliminarea plafonului de 0,68 RON pentru cei care au un consum mic, de pana la 100 de kilowați-ora, a declarat ministrul Energiei. "Este exclus sa luam in calcul eliminarea unor asemenea plafoane. Noi ne dorim sa pastram un pret cat mai mic la factura cetatenilor…

- Schema de plafonare a prețului final al energiei și gazelor naturale pune tot mai multa presiune pe buget, dar și pe furnizori. Comisia Europeana ne-a recomandat chiar sa renunțam la ea, dat fiind relativa normalizare a prețurilor energiei și gazelor....