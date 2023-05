Plafoanele de preț nu ieftinesc mâncarea! Consumatorii nu sunt protejați împotriva spiralei scumpirilor Comercianții cu amanuntul și guvernele din Europa sunt prinși in cea mai apriga lupta pe tema costurilor alimentelor din ultimii 50 de ani, factorii de decizie politica recurgand la controlul prețurilor pentru a aborda cea mai grava criza a costului vieții din ultima generație. In ciuda scaderii prețurilor la energie, care a atenuat presiunile generale […] The post Plafoanele de preț nu ieftinesc mancarea! Consumatorii nu sunt protejați impotriva spiralei scumpirilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

