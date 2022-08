PLACEBO la Arenele Romane – program si reguli de acces

Stiri pe aceeasi tema

- Renumita trupa britanica Placebo revine la București pe 17 august 2022 la Arenele Romane, in aer liber. Black Magic Trees și Red Roll vor deschide show-ul de la Romexpo, ambele trupe din Italia. Citește și: Alerta InfoCons: Inghețata cu urme de 2-Cloroetanol In noua locație, Arenele Romane, configuratia…

- Pe 29 iulie va asteptam la Romexpo in aer lliber la un concert B.U.G. Mafia . “S-a stabilit” si “s-a demonstrat” din nou anul trecut ca suntem #CeaMaiTareTrupa si #CeiMaiTariFani, cand am facut impreuna cel mai mare headline show din pandemie in Romania. Prin urmare nu e nevoie sa mai spunem asta inca…

- Sabaton canta pe 25 iulie la Arenele Romane din Bucuresti in cadrul turneului “The Tour to End All Tours” care trece si prin Romania! In deschidere vor canta Dynazty din Suedia. 1. REGULI DE ACCES Accesul in incinta Arenelor Romane se face incepand cu ora 18:30 iar concertele incep la ora 19:15. Dupa…

- Cargo, Bucovina si Timpuri Noi va asteapta la o noua editie Bucharest Metal Nights pe 21 iulie la Arenele Romane, in aer liber. La Aproape 10 ani de la precedenta editie, METALHEAD reporneste seria de concerte cu trupe locale de calibru sub egida Bucharest Metal Nights. Cargo si Bucovina canta pentru…

- Renumita trupa britanica Placebo revine la Bucuresti pe 13 iulie 2022 la Romexpo, in aer liber. Black Magic Trees si Red Roll vor deschide showul de la Romexpo, ambele trupe din Italia. Placebo se numara printre unele dintre cele mai cunoscute formatii din Marea Britanie. Bazele acesteia au fost puse…

- ANTI-FLAG revin la Bucuresti pe 5 iulie in Quantic Club Open Air. Invitati speciali sunt Recycle Bin (RO) si The Nobodies (RO). Anti-Flag vin din Statele Unite si si-au inceput activitatea la finalul anilor ’80. Formatia este un etalon cand vine vorba de implicarea in diverse proiecte si grupuri precum…

- Nick Mason’s Saucerful Of Secrets va concerta in premiera la Bucuresti pe 9 iunie 2022 la Arenele Romane. Celebrul tobosar Pink Floyd va canta primele doua albume Pink Floyd alaturi de trupa sa. Celebrul tobosar Pink Floyd va canta primele doua albume Pink Floyd alaturi de trupa sa. Aceasta ii include…

- Evanescence revin la Bucuresti pe 7 iunie la Arenele Romane. Invitati speciali sunt YONAKA din Marea Britanie. Evanescence, una dintre cele mai iubite si apreciate trupe rock americane, se afla din nou intr-o formula magica in care vocea celebrei cantarete Amy Lee innobileaza piesele care au consacrat…