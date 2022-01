Piste închise, piste deschise Un turco-suedez, un grec si un ugandez au aparut pe listele Politehnicii Campania de transferuri a Politehnicii Iasi din aceasta iarna merge bine numai intr-un singur sens. Al plecarilor! Reamintim, pana la aceasta ora, Poli a scapat de sase dintre cei opt jucatori pe care i-a pus luna trecuta pe lista neagra, Laurentiu Popescu, Brayhan Torres, Andrei Istrate, Jean Deretti, Ovidiu Marius Mihalache si Alexandu Zaharia, si trage sperante ca va rezilia si contractul lui Marian Tarsa. La capitolul "sosiri" insa, linistea a fost "tulburata", in afara de atacantul din Liechtenstein Yanik Frick (Evancon,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, anunța ca mijlocașul Malcom Edjouma (25 de ani) are o oferta concreta din strainatate și ca n-ar fi exclus ca francezul sa plece din Romania in aceasta iarna. „Am o propunere avansata, destul de conturata, pentru Malcom Edjouma. Are oferta din strainatate,…

- Poli nu a concretizat nicio mutare pana acum. Dupa cum v-am informat, Politehnica Iasi a stabilit luna trecuta trei principale tinte ale campaniei de transferari: mijlocasul ofensiv Arni Vilhjalmsson (28 ani, Breidablik Kopavogur, Islanda I), care poate juca si atacant, mijlocasul de banda Saim Tudor…

- Mijlocasul spaniol Sergi Roberto, de la FC Barcelona, va suferi o operatie la coapsa dreapta in zilele urmatoare la o clinica din Turku (Finlanda), a precizat clubul catalan, citat de AFP, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat, Sergi Roberto va fi operat de chirurgul Lasse Lempainen si…

- Internaționalul moldovean Vadim Rața este in forma mare la echipa de club. Fotbalistul lui FC Voluntari a marcat al 6-lea sau gol in actuala ediție a Ligii 1, transmite Noi.md cu referire la publika.md. Rața a inscris in meciul din deplasare cu FC Botoșani, incheiat la egalitate, scor 1-1. Mijlocașul…

- Naționala de tineret a Romaniei pregatește intens participarea la EURO 2023, competiția Under 21 pe care tara noastra o gazduiește alaturi de Georgia. Astfel, Florin Bratu a anunțat lotul pentru acțiunea reprezentativei U21 a Romaniei din aceasta luna, cand tricolorii vor disputa o partida de pregatire…

- Emoții pentru selecționerul Mirel Radoi (40 de ani) dupa meciul dintre Olympiakos și PAOK, scor 2-1. Introdus pe teren in a doua parte, mijlocașul Alexandru Mitrița (26 de ani) a rezistat pe teren doar 19 minute, ieșind accidentat. In minutul 59 al meciului de la Pireu, la 2-0 pentru Olympiakos, Razvan…