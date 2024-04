Stiri pe aceeasi tema

- 19 pisici pot da tarcoale nestingherit prin gradinile palatului prezidențial, pot pandi porumbeii si pot chiar participa la conferințele de presa televizate. Felinele au libertate totala in Palatul National din Mexic, dupa ce guvernul, la cererea președintelui Andres Manuel Lopez Obrador, le-a declarat…

- „199 de lei am platit ultima data, dar nici nu stiu de ce a fost o factura destul de mare, avand in vedere ca nu sunt un mare consumator de energie. Deci aceasta este valoarea facturii pe care am platit-o la factura de curent electric, comparativ cu faptul ca folosesc un bec, un frigider, un televizor…

- Magazinele s-ar putea inchide in weekend. Micii comercianți i-au propus premierului inchiderea magazinelor sambata și duminica, incepand cu ora 13.00. Aceștia au susținut in timpul discuțiilor de astazi, de la Palatul Victoria, ca acest lucru i-ar putea ajuta sa evite scaderea drastica a numarului de…

- Gabriel Attal a anuntat in ziarul economic si financiar francez La Tribune Dimanche, ca se gandeste la mai multe piste – o reducere a numarului zilelor de munca la patru, la patru si jumatate sau introducerea unor saptamani ”diferentiate” de patru zile de munca ale parintilor divortati, atunci cand…

- Salarizarea in Agentia pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP) se face in linie cu salarizarea la nivelul administratiei centrale, plus 50% pe care il primeste orice functionar care lucreaza pe fonduri europene, a afirmat, miercuri, presedintele institutiei,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, considera ca prezența la vot va fi mai mare daca alegerile europarlamentare vor fi comasate cu cele locale. Afirmația a fost facuta in cadrul unei emisiuni TV in care liderul PNL a fost intrebat daca formațiunea pe care o reprezinta sustine comasarea alegerilor europarlamentare…

- Un fost director de la Pentagon, Sean Kirkpatrick, acuza, la o luna dupa ce a demisionat, ca un numar de adepti ai teoriilor complotului exercita o influenta notabila in interiorul Guvernului american si antreneaza mituri in centrul carora se afla OZN-urile, ”ca un cornet de inghetata care se linge…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) a solicitat Guvernului suplimentarea limitelor de credite de angajament și de credite bugetare aprobate pentru luna ianuarie 2024. Potrivit unui memorandum adresat Ministerului Finanțelor, SRI solicita suplimentarea cu 582 mii lei a limitei de credite de angajament…