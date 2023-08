Stiri pe aceeasi tema

- Parma, cu Valentin Mihaila titular, a caștigat cu Pisa, echipa lui Marius Marin, scor 2-1, in etapa #3 din Serie B. Echipele celor doi romani, care spera la promovare la finalul sezonului, au oferit un meci dramatic. Ambele au terminat partida in 10 oameni, iar golul decisiv a venit in prelungiri. Mihaila…

- Malcom Edjouma a debutat la Bari, in duelul cu Palermo, duel care s-a vazut exclusiv in AntenaPLAY. Fostul mijlocas al celor de la FCSB a bifate primele minute la noua sa echipa, in duelul din prima etapa de Serie B. Malcom Edjouma a fost prezentat oficial de Bari cu o zi inainte de duelul cu […] The…

- Casa Pia – Sporting Lisabona 1-2, intr-o partida din runda a doua de Liga Portugal. Meciul a fost LIVE in AntenaPLAY. Ambele echipe aveau cate 3 puncte inaintea meciului din etapa a doua, fiecare din ele invingandu-si adversara din prima etapa. Casa Pia a invins-o, in deplasare, cu 3-0 pe Farense, in…

- Spectacol total in campionatul Portugaliei! Mai multe dueluri ce se anunta a fi foarte disputate vor avea loc in acest weekend. Liga Portugal e transmisa LIVE in AntenaPLAY. Ziua de sambata a fost una de exceptie. S-au marcat numai putin de 13 goluri in cele 3 partide din Liga Portugal care s-au disputat…

- Braga – Famalicao 1-2! Meciul din prima etapa de Liga Portugal a fost transmis in AntenaPLAY. Alexandru Dobre a fost titular la oaspeti si a fost schimbat dupa pauza. Braga a deschis scorul prin Horta, care a executat perfect o lovitura libera, in minutul 9. Ulterior, in repriza secunda, Rodrigues a…

- Atacantul roman Dennis Man a marcat golul formatiei Parma, care a terminat la egalitate cu Elche, 1-1, duminica seara, la cea de-a 62-a editie a Trofeului ''Festa d'Elx'', desfasurata pe stadionul echipei spaniole de liga secunda si castigat de italieni cu 5-3 la loviturile de departajare, informeaza…

- Eliminați cu Parma in semifinalele barajului de promovare in Serie A, 2-3 și 0-0 cu Cagliari, Dennis Man (24 de ani) și Valentin Mihaila (23) n-au scapat de tirul presei peninsulare. Primul a primit nota 5 in Gazzetta dello Sport. Al doilea, 5,5. Parma a eșuat in lupta pentru promovarea in Serie A.…

- Parma – Cagliari 0-0. Echipa lui Man si Mihaila a ratat promovarea in Serie A. Cagliari o va intalni pe Bari in finala play-off-ului de promovare in Serie A. Parma – Cagliari 0-0 a fost LIVE exclusiv in AntenaPLAY. Dennis Man a fost titular in Parma – Cagliari. In minutul 66 Man a fost inlocuit […]…