Piroman la 9 ani. Un copil a incendiat intenționat casa scării unui bloc din Tecuci Pompierii din Tecuci au intervenit la un incendiu izbucnit la unul din blocurile din oraș cu 4 autospeciale și cu o autoscara pentru evacuarea locatarilor de la etajele superioare, dupa ce un copil de 9 ani a incendiat intenționat casa scarii. Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Galați și Poliția municipiului Tecuci au fost alertate, luni, prin 112, despre un puternic incendiu izbucnit pe casa scarii unui bloc situat in centrul orașului, pe strada 1 Decembrie. Pompierii de la Detașamentul ISU din Tecuci au intervenit cu 4 autospeciale și o autoscara, cu care au fost evacuate mai multe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

