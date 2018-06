Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20.000 de pasageri au fost afectați de anularea a 57 de zboruri și intarzierea altor 116 pe aeroporturile din Romania, in luna mai, reiese dintr-o analiza FlightClaimEU.com. Conform sursei citate, întârzierile au avut o durată de trei până la şapte ore şi…

- Astfel, conform estimarilor FlightClaim.ro, cursele anulate și cele intarziate au afectat doar in luna mai 2018 peste 20.000 de pasageri. Intarzierile au avut o durata de 3 pana la 7 ore și au afectat atat zborurile directe, cat și conexiunile pe aeroporturi mari din Europa. Mulți pasageri au ajuns…

- De ce a fost inchis laboratorul antidoping de la București. Jurnaliștii germani de la Der Spiegel scriu ca au intrat in posesia unor documente oficiale al Agentiei Mondiale Antidoping (WADA), in care se arata ca WADA a descoperit probe manipulate. WADA a anunțat la finalul anului 2017 ca laboratorul…

- Prof. Dr. Jacky Nizard, de la Universitatea Pierre et Marie Curie din Paris, președinte EBCOG - European Board and College of Obstetricians a venit la București, la invitația Salvați Copiii Romania Sanatatea materna se reflecta in mod direct asupra sanatații nou-nascuților. Cum reușesc celelalte țari…

- O amenintare importanta la adresa securitatii europene este "comportamentul ostil" care vine dinspre Est, a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis, fara a nominalizat, concret, Rusia. Romania incurajeaza activitatile desfasurate de militarii americani pe teritoriul tarii noastre, a mai spus seful…

- Mitsubishi Electric Europe, prin diviza Mitsubishi Electric Living Environmental Systems, a inaugurat prima sucursala a companiei din România, la București, întarind astfel prezența brandului pe piața din România. Lansarea a avut loc în prezența distribuitorilor și colaboratorilor…

- S-au pus in vanzare biletele la evenimentul “Uniți pentru Mihai Neșu”. Ediția a doua se va disputa la Oradea, pe 26 mai. Asociația George Ogararu pentru cultura și sport a pus in vanzare biletele pentru evenimentul caritabil care va avea loc pe data de 26 mai, de la ora 16:00, pe stadionul ”Iuliu Bodola”…