Stiri pe aceeasi tema

- Japonezul Yuma Kagiyama a castigat in premiera Campionatul celor Patru Continente la patinaj artistic, sambata la Shanghai (China), informeaza agentia Kyodo.Medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, in 2022, Kagiyama s-a impus in programul liber masculin de sambata cu 200,76…

- Patinaj artistic: Japoneza Mone Chiba a castigat competitia 'Patru Continente', la ShanghaiJaponeza Mone Chiba a castigat, vineri, la Shanghai (China), Campionatul celor Patru Continente la patinaj artistic, competitie unde a terminat pe locul trei anul trecut, cand a participat prima data, scrie…

- Orchestra Naționala a Companiei "Teleradio Moldova" dirijata de Gheorghe Mustea, Artist al Poporului, cavaler al Ordinului Republicii, a efectuat un turneu extraordinar in China. "Programul concertelor prezentate in unele dintre cele mai mari orașe, cum ar fi Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu și…

- Federatia internationala de hochei pe gheata (IIHF) a anuntat suspendarea participarii Israelului din toate competitiile sale pentru a asigura "siguranta tuturor participantilor", inclusiv a israelienilor, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Dupa ce a analizat cu atentie situatia, Consiliul IIHF a…

- U-BT Cluj-Napoca a reușit sa obțina cel mai mare punctaj in acest sezon, invingand CSM Galați cu 120-84 sambata seara, pe teren propriu, in etapa a 16-a a Ligii Naționale de baschet masculin. Emanuel Cațe, inregistrand 25 de puncte și 7 recuperari, impreuna cu Mihai Marius Maciuca, care a adunat 16…

- Maramureșeanca Adina Kofa (Danci) a caștigat titlul de Miss Tourism of the Globe 2023, reprezentand Romania in competiția care a avut loc in China, la Shanghai, in data de 22 decembrie 2023. Originara din Borșa, Adina a cucerit locul 1 și marele premiu. Adina lucreaza in sistemul medical, face voluntariat…

- Federatia internationala de ciclism (UCI) a aplicat o amenda lui Gerben Thijssen si Madis Mihkels, cei doi rutieri ai echipei Intermarche-Circus-Wanty sanctionati pentru comportament discriminatoriu fata de comunitatea asiatica, inaintea Turului Guangxi, care a avut loc in octombrie in China, scrie…

- Institutul Cultural Roman (ICR) a organizat, joi, la Beijing, o conferința de presa impreuna cu trupa de jazz din Romania, JazzyBIT, aflata in China pentru doua concerte programate in cluburile Blue Note din Beijing și Shanghai. La eveniment au participat jurnaliști chinezi și studenți chinezi care…