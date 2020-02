Stiri pe aceeasi tema

- De la palatele renovate din Bucuresti si Budapesta la giuvaerurile de pe coasta Marii Baltice, hotelierii care cauta profituri mai ridicate in Europa de Est se aventureaza in afara hub-urilor saturate din regiune, se arata intr-o analiza realizata de Bloomberg. In conditiile in care randamentele…

- Bloomberg: Palatele renovate din Bucuresti si Budapesta, in vizorul hotelierilor. "Bucurestiul este ceea ce era Varsovia in urma cu 10-15 ani" De la palatele renovate din Bucuresti si Budapesta la giuvaerurile de pe coasta Marii Baltice, hotelierii care cauta profituri mai ridicate in Europa…

- Dezvoltatorii imobiliari au livrat pe parcursul anului 2019 spatii noi de birouri, centre comerciale și parcuri logistice cu o suprafața cumulata de peste 1 milion de metri patrați, cele mai active segmente fiind cele de birouri și logistica, potrivit unei analize a companiei de consultanta imobiliara…

- O firma infiintata la inceputul anului 2019 castiga in mai anul trecut un contract de aproape 10.000 de euro de la Consiliul Judetean Constanta. Achizitia viza confectionarea de mobilier de birou cu montaj inclus, iar valoarea contractului era de 42.613 lei fara TVA.Potrivit contractului, mobilierul…

- Pentru anul 2020 este preconizata livrarea unor spatii cu o suprafata de cel putin 114.000 de metri patrati in orasele regionale, cele mai importante livrari anuntate fiind proiectul Record Park dezvoltat de grupul Speedwell in Cluj, cea de-a treia...

- Peste 131.000 de persoane sunt angajate, in prezent, in sectorul de BPO (business process outsourcing) si SSC (shared service center), la nivel national, potrivit datelor companiei de consultanta imobiliara JLL Romania. In acelasi timp, avand in vedere...

- Stocul de birouri moderne din marile centre regionale ale Romaniei – Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Brasov – va atinge pragul de 1 milion de metri patrati in 2020, cu o intarziere de aproape un an fata de estimarile initiale, potrivit unui raport transmis joi de firma de consultanta imobiliara Cushman…

- Este "in trend" sa vorbim iar despre criza in piata imobiliara si fiecare incearca sa-i ofere un contur. Cert este ca exista un apetit foarte ridicat in acest sens si imediat ce incepi sa discuti tot mai des despre "criza" se...