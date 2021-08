Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul unei aeronave Tarom, de pe ruta Amsterdam-București, a leșinat pe Aeroportul Otopeni, fiind ajutat de catre echipajul medical. Cursa aeriana a sosit in siguranța pe Aeroportul Otopeni, la ora 15.30, toți pasagerii fiind debarcați fara probleme, au declarat surse din cadrul aeroportului, pentru…

- Turista in varsta de 50 de ani a intrat in apa sa faca o baie la plaja din Mamaia-Nord. Aceasta s-a intors vioaie pe șezlongul ei, insa i s-a facut rau imediat. In scurt timp au fost anunțați salvamarii.ALEX ZDEREA, salvamar: „A intrat in apa, a iesit pe picioarele ei din apa, a fost anuntat un coleg…

- Jurnalistul Florin Condurațeanu a murit luni, in urma unui stop cardio-respirator. Alintat in lumea jurnalistica cu apelativul „Țuțu”, Florin Condurațeanu lasa in urma sa un univers al gazetariei greu de reconfigurat in prezent. Florin Condurațeanu a suferit un stop cardiac și nu a mai putut fi salvat.…

- Dupa stopul cardio-respirator din timpul meciului Danemarca - Finlanda, Christian Eriksen va fi supus unei operații pentru a-i fi implantat un defibrilator intern."Dupa ce Christian a fost supus mai multor examinari la inima, s-a decis ca va trebui sa aiba u ICD (defibrilator cardiac)",…

- Mai multe echipaje medicale au fost solicitate in comuna Ungra, județul Brașov, unde trei copii au fost gasiți inconștienți. Medicii au stabilit ca au baut o substanța toxica folosita la spalatul oilor. Medicii se straduiesc sa ii readuca la viața. Primele date arata ca cei trei copii au baut Tomoxan,…