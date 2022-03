Stiri pe aceeasi tema

- Haas a reziliat contractul cu pilotul rus Nikita Mazepin (23 de ani) și cu sponsorul Uralkali, companie din Rusia la care este acționar tatal sau, Dmitry Mazepin (53 de ani), un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin. „Echipa de Formula 1 Haas a decis rezilierea, cu efect imediat, a parteneriatului…

- Presedintele Partidului Visul Georgian Irakli Kobakhidze a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, "decizia de a depune imediat canddatura (Georgiei) la aderarea la UE", relateaza AFP. "Trebuie ca Europa sa ne deschida usa. Ucraina a dobandit prioritate. Noi suntem un trio. Este momentul sa se…

- Uniunea Europeana pregateste o serie de raspunsuri la orice noua tentativa a Rusiei de a destabiliza Ucraina, dar blocul comunitar nu stie exact ce planuieste Moscova sa faca, a declarat luni pentru Reuters un oficial european. Discutiile dintre SUA si Rusia "nu au adus foarte mult", dar dialogul…

- Lavrov i-a propus luni presedintelui Vladimir Putin ca Moscova sa continue pe calea diplomatica in eforturile sale de a obtine garantii de securitate din partea Occidentului, transmit Reuters si AFP.Lavrov i-a spus lui Putin ca Statele Unite au inaintat propuneri concrete privind reducerea riscurilor…

- Printre o serie de posibile sanctiuni occidentale impotriva guvernului presedintelui Vladimir Putin, Germania ar putea bloca autorizarea conductei Nord Stream 2, daca Rusia va invada Ucraina. Dar masura ar risca sa exacerbeze o criza a aprovizionarii cu gaze in Europa, care a determinat cresterea preturilor…

- Rusia a reluat furnizarea de gaze naturale catre Romania prin Agenția Ucraineana de Transport de Gaze, a declarat miercuri operatorul de stat ucrainean de transport de gaze TSOUA, potrivit Reuters . Gazprom din Rusia a suspendat tranzitul de gaze catre Romania prin Ucraina in aprilie anul trecut și…

- Actuala criza ruso-occidentala isi are originea in "aroganta" americana dupa destramarea Uniunii Sovietice, a afirmat vineri ultimul lider sovietic Mihail Gorbaciov, in ajunul celei de-a 30-a aniversari a demisiei sale, care a constituit sfarsitul oficial al URSS, informeaza AFP citata de Agerpres.…

- Europarlamentarul Eugen Tomac (PMP) susține ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, trebuie oprit, iar Moscova nu mai are ce cauta in mod normal in Consiliul de Securitate al ONU. „Am cerut astazi in plenul Parlamentului European de la Strasbourg o poziție mult mai ferma a Uniunii Europene…