Pilotul avionului prăbușit - o persoană extrem de cunoscută în Moldova CHIȘINAU, 5 iun – Sputnik. Pilotul care s-ar fi aflat la bordul avionului de mici dimensiuni și care a aterizat de urgența pe un teren agricol din apropierea localitații Gaureni ar fi politicianul Sergiu Mocanu. Despre aceasta ne-au informat sursele Sputnik Moldova, care nu au dorit sa le fie dezvaluita identitatea. Mai mult, aceleași surse afirma ca liderul Partidului Antimafie ar fi recurs la un zbor neautorizat, intrucat nu ar fi avut permisiunea sa decoleze de pe aerodromul de la Vadul lui Voda. © RuptlyO noua aterizare de urgența a unui avion RyanairAutoritatea Aeronautica… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

