- Agentia indoneziana de securitate aeriana a lansat un apel la adresa companiilor aeriene solicitandu-le sa-si intareasca controalele in cabinele de pilotaj si sa se asigure ca personalul de bord dispune de timp de odihna suficient inainte de fiecare zbor dupa ce doi piloti ai companiei aeriene Batik…

- Oradea va fi primul din Romania unde locuințele se incalzesc cu hidrogen „verde”. Acest proiect inovator, inițiat de compania de termoficare locala, prevede investiții de 127 milioane de lei intr-o instalație de producție și stocare a hidrogenului cu o capacitate de 10 MW. Amestecat cu gazul metan,…

- Campania de primire a Cererilor de Plata pentru anul 2024 ar fi trebuit sa inceapa la data de 1 martie, insa, in acest an, se intarzie cu aproximativ doua saptamani, dupa cum a anunțat Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Anunțul APIA vine intr-un context și așa complicat, dat…

- Soția fostului ministru al Agriculturii Petre Daea este in centrul unui scandal uriaș la Agenția de Plați și Intervenții in Agricultura (APIA), fiind la un pas de demitere. Noul director general al APIA, Ionuț-Costin Lupu, a pus in aplicare o prevedere legala mai veche prin care salariile angajaților…

- 700 de angajați ai firmei Airbus Atlantic s-au imbolnavit dupa cina de Craciun a companiei. Potrivit autoritaților sanitare din Franța, la scurt timp dupa cina, angajații au prezentat stari de greața și diaree. Angajații de la sediul grupului aerospațial din vestul Franței au suferit de varsaturi și…

- Obezitatea ”atarna” din ce in ce mai greu in Europa: un cetațean din șase e considerat obez și mai mult de jumatate dintre adulții din UE sunt supraponderali, transmite Euronews. Obezitatea este o grava problema de sanatate publica, deoarce marește riscul de boli cronice cum este hipertensiunea , diabetul,…