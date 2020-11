Piețele din Craiova iși vor continua activitatea. Piețarii au posibilitatea sa-și vanda in continuare marfa. Totuși, in Piața Centrala, in Piața din Craiovița Noua și Piața de la Gara aceștia iși vor expune și comercializa marfa in afara halelor, destinate vanzarii produselor agroalimentare. In restul piețelor, producatorii și comercianții de produse agroalimentare vor proceda ca și pana acum. In schimb, talciocul de haine și incalțaminte secon-hand din Targul Municipal se va inchide. Ieri, la primele ore ale dimineții, piețarii din Piața Centrala, din Craiova s-au adunat in fața sediului societații…