Pieţele de capital europene au închis miercuri în scădere, investitorii analizând cele mai recente date privind inflaţia din SUA Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,5%, iar toate bursele majore si majoritatea sectoarelor au fost in teritoriu negativ. Actiunile companiilor producatoare de alimente si bauturi au condus pierderile, cu un declin de 1,4%. In schimb, actiunile tehnologice au contrazis tendinta descendenta si au inchis in urcare cu 1,3%. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a scazut cu 0,37%, CAC 40 al bursei din Paris cu 0,49%, iar FTSE 100, al bursei din Londra cu 0,29%. Preturile din SUA a crescut cu 4,9% in aprilie, fata de acum un an, mai putin decat se asteptau analistii. Analistii chestionati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

