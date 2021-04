Piesa noua de la Tobi Ibitoye si Eneli! “Jaleen” tocmai s-a lansat! Tristețe, nostalgie, singuratate… sentimente bine-cunoscute. Tobi Ibitoye și Eneli lanseaza piesa „Jaleen”, prin care ne invața sa nu luptam haotic cu unele emoții negative, ci sa le ințelegem și sa le imbrațișam. No need to fight, embrace the silence este sfatul transmis de piesa Jaleen. Pana la urma, situațiile negative din viața ne ajuta sa evoluam și sa ne cunoaștem pe noi inșine mai bine. Dar ce ne facem atunci cand sentimentele negative ne inaspresc și ne fura din inocența? Hold on to your childish innocence este un alt indemn al artiștilor. Piesa plina de ințelepciune și feeling incurajator, Jaleen este… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- AMI a lansat astazi piesa ENIGMA, primul single de pe viitorul sau album, o colaborare cu Tata Vlad de la B.U.G Mafia. Piesa se anunța a fi un mega-hit al anului 2021. Colaborarea a luat prin surprindere industria muzicala romaneasca, urmand sa ia cu asalt și topurile muzicale. Single-ul care vorbește…

- Videoclipul melodiei "Jumatatea mea mai buna" a intrat in trending direct pe locul 1 Piesa ocupa locul 1 de nici mai mult nici mai putin de 12 zile Pe 19 martie, industria muzicala din Romania a oferit publicului o noua melodie care a cucerit toate topurile: constantenii 3 Sud Est si Andra au lansat…

- Interpreta de succes Alisha Mitza recent a lansat o noua piesa – intitulata “Draga mama, azi e ziua ta” informeaza Moldova9.com. Piesa noua este dedicata tuturor mamelor din univers” – dezvaluie interpreta. De menționat ca, versurile sunt scrise de Alisha Mitza, Cezar Ciucium și Mihai Ciucium. Muzica…

- Alexia lanseaza clipul noului sau single,Gemeni și balanța, o piesa de dragoste despre compatibilitate și dorința de aiubi. Vocea ei suava este o declarație a pasiunii care este pusa la incercare de nepotrivirea semnelor astrologice.Piesa a fost compusa de Alex Pelin și Vlad Lucan, scrisa de Alex Pelin…

- Cantaretul Smiley a lansat vineri piesa „Pana la tine”, dedicata fiicei lui nascute in urma cu trei zile. Prin aceasta, el marcheaza inceputul vietii in trei, potrivit news.ro. Citește și: EXCLUSIV Femeia care i-ar fi secretizat dosarul lui Dan Barna, angajata la Cabinetul vicepremierului…

- Timișoreanca Silvia Stoiana a lansat o piesa dedicata mamelor din intreaga lume care poarta numele de „Mama pe Pamant“, mixajul și masterul fiind realizate de Attila Lukinich in studioul timișorean DSpro. „Mama pe Pamant ” este un cantec foarte sensibil, un cadou special de 8 martie pentru Ziua Mamei.…

- "Dragoste incercata" este o poveste de dragoste pusa pe note muzicale, insotita de un videoclip in regia lui Kobzzon.Constantenii Andreea Banica si Dorian Popa canta impreuna pentru prima data. Cei doi artisti au lasant "Dragoste incercata", o piesa despre iubire, despartire, orgoliu si mai ales impacare.Piesa…

- Diana Ivan, o timișoreanca in varsta de 16 ani, a lansat prima ei piesa, “Where My Heart Seems to Guide Me”. Piesa a fost compusa de catre Diana, iar versurile de Ovidiu “Dodo” Moldovan, care este raspunzator și pentru partea de inregistrare și producție, mixul și master-ul revenind in sarcina lui Attila…