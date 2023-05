Oamenii de stiinta au inventat un tip de piele electronica care poate „vorbi direct cu creierul”, permitand persoanelor cu membre amputate sa aiba un simt tactil asemanator celui uman prin intermediul membrelor protetice. Pielea artificiala revolutionara este incorporata cu senzori de temperatura, presiune si tensiune, care sunt convertiti in semnale electrice, asemanator cu modul in care impulsurile nervoase comunica cu creierul. Circuitul electronic portabil, cunoscut sub numele de e-skin monolit, a fost dezvoltat de o echipa de la Universitatea Stanford, care si-a detaliat descoperirea intr-un…