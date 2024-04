Stiri pe aceeasi tema

- Nvidia, gigantul tehnologic american, a prezentat cel mai recent cip de inteligența artificiala. Conform reprezentanților companiei, acesta poate executa unele sarcini de 30 de ori mai rapid decat predecesorul sau. Pe langa acest anunț, Nvidia a dezvaluit și o noua linie de cipuri destinate mașinilor,…

- Inteligența artificiala ar putea gandi ca oamenii in doar cinci ani: directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, a declarat ca aceasta ar putea ajunge realitate in doar cinci ani, scrie Reuters.Huang, care conduce cel mai important producator mondial de cipuri de inteligența artificiala, a raspuns…

- Razboi in lumea AI! Proprietarul SpaceX, Tesla și X, Elon Musk, se afla intr-o lupta juridica cu OpenAI și CEO-ul sau, Sam Altman, susținand o incalcare a acordului lor nonprofit, conform cointelegraph.com. Potrivit unui dosar recent la Curtea Superioara din California pentru orașul San Francisco,…

- Vazuta ca cea mai mare invenție, de dupa calculator, in domeniul IT, interfața ChatGPT a caștigat teren rapid in toata lumea, insa se pare ca nu este chiar perfecta. ChatGPT a luat-o razna! Timp de cateva ore, cea mai populara interfața a inteligenței artificiale nu a fost capabila sa ofere raspunsuri…

- Cel puțin 6 companii uriașe din domeniul tehnologiei planuiesc sa semneze un acord in aceasta saptamana, care ar ghida felul in care se lupta cu inteligența artificiala și potențialul ei de a interveni in alegerile democratice. De vineri, 16 februarie, pana duminica, 18 februarie, va avea loc Conferința…

- Numarul de utilizatori activi ai retelelor de socializare a depasit pragul de cinci miliarde in 2023, reprezentand 62,3% din populatia lumii, potrivit unui raport anual publicat miercuri, citat de AFP, transmite News.ro. Numarul de utilizatori a crescut cu 5,6% intr-un an, in timp ce populatia lumii…

