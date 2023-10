Pictorul Vasile Pop-Negreșteanu, derapaj grav în mediul online Pictorul Vasile Pop-Negreșteanu a avut o reacție incredibila și de neimaginat dupa ce PUTEREA a dezvaluit recent ca l-a portretizat pe edilul municipiului Buzau, Constantin Toma, așa cum o facuse și cu Ceaușescu. „SULEDEIAPA – poate trebuie sa aștept sa muriți – sa-l pupincurizați pe creator – am pictat pentru Ceaușescu” Exprimarile de mai sus reprezinta reacția grobiana a pictorului Vasile Pop-Negreșteanu la articolul pe care Ziarul Puterea l-a publicat in urma cu șase zile, articol ce reliefa faptul ca artistul a expus la Buzau o opera care il reprezinta pe Constantin Toma, primarul municipiului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

