Picioarele umflate și boala venoasă. De ce apar și cum se pot trata Picioarele umflate și boala venoasa. De ce apar și cum se pot trata De ce ni se umfla picioarele? „Daca va confruntați cu picioare sau glezne umflate, boala venoasa poate fi una dintre cauze. Cel puțin in 90% dintre cazuri, conform studiilor de specialitate. Picioarele se umfla din cauza ca circulația sangelui prin vase este afectat. Cateva dintre primele semne ale bolii venoase sunt: – Umflarea periodica a unuia sau ambelor membre inferioare – Durere la nivelul picioarelor – Observam ca durerea tinde sa dispara, iar picioarele sa se dezumfle atunci cand le ținem ridicate – In timp putem observa… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Edemul reprezinta umflarea membrelor din cauza retenției de apa și poate sa apara la glezne, talpi, abdomen sau la degetele de la miini. Femeile se confrunta cel mai frecvent cu aceasta problema, in special vara sau in perioada menstruației. Exista insa și alte cauze care duc la umflarea picioarelor.…

- Inca o veste trista in Romania, in aceasta dupa amiaza. Ion Caramitru s-a stins din viața la varsta de 79 de ani, dupa aproape o luna de stat in spital. Actorul suferea de o boala grava, iar medicii abia ce ii pusese diagnosticul.

- Premierul Florin Cîțu a stârnit marți un val de ironii și nemulțumiri pe pagina sa de Facebook unde a postat definiția din DEX a liberalismului cu ocazia Zilei Limbii Române. În timp ce unii i-au raspuns tot cu definiții din DEX pentru cuvinte precum 'cârpa', 'mitomanie',…

- Ioana Dobrea, o fetita in varsta de cinci ani, careia i-au fost spulberate toate visurile cu un diagnostic infiorator, neuroblastom, are nevoie de ajutor. Mama copilei este casnica, tatal si-a pierdut recent locul de munca, iar tratamentul fetitei costa mai mult decat isi pot permite cei doi parinti.

- In Republica Moldova se atesta o crestere a numarului copiilor diagnosticati cu boala gura-mina-picior, care este o infectie virala acuta, cauzata de virusul Coxsackie A16, ce face parte din familia de virusuri denumite non-polio enterovirus. Boala se poate manifesta atit la adulti, cit si la copii,…

- Pentru trecerea frontierelor de stat, la nivelul țarilor UE, vor fi recunoscute, de vineri. ca documente doveditoare ale vaccinarii, trecerii prin boala și ale rezultatului negativ al unui test RT-PCR doar certificatele digitale, documente ce conțin un cod QR, anunța Grupul de Comunicare Strategica.…

- Boala declansata de virusul Marburg, depistat in Guineea, o ruda mai putin letala a virusului Ebola, nu are vaccin sau tratament si se manifesta prin febra acuta insotita de hemoragii interne si externe ce duc la deces, in medie, la 50% dintre cazuri, informeaza AFP marti. De unde a aparut virusul?…

- Autoritatile romane se confrunta in prezent cu un adevarat „fenomen": la intrarea in tara, sunt persoane care indraznesc sa prezinte documente false de certificare COVID, spune Raed Arafat, seful DSU, care a povestit, luni seara, o intamplare despre cum s-au dat de gol cateva zeci de romani care veneau…