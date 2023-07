Picioarele ne pot indica creșterea colesterolului Adesea corpul nostru ne trimite semnale pe care nu ar trebui sa le ignoram. De exemplu, crampele la nivelul picioarelor ar putea fi un semn ca avem un nivel crescut al colesterolului. Cand valorile colesterolului in sange sunt crescute, vorbim despre hipercolesterolemie,care afecteaza milioane și milioane de oameni la nivel global. Problema este ca aceasta problema de sanatate este una tacuta. Așa se face ca foarte mulți oameni nu știu ca au aceasta problema care se poate finaliza cu complicații grave, cum este criza cardiaca sau accidentul vascular cerebral. Concret, colesterolul este un tip… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nunta este un moment emoționant din viața oricarui om, dar unele evenimente sunt cu totul speciale. La fel a fost și in cazul unor miri, care au avut parte de o surpriza la care nu se așteptau. Tatal miresei a fost cel care i-a facut pe toți invitații sa lacrimeze. Nimeni nu se aștepta la […] The post…

- Deși ofera salarii uriașe și carte de munca, un fermier din Cluj, care crește bivoli se confrunta cu problema forței de munca. „Principala problema este ca nu gasim oameni. Pleaca toți in strainatate. Eu le-am dat, in primavara, la doi oameni, la o familie, le-am dat 100 de milioane (n.red. 10.000 de…

- Premierul Ciolacu spune ca, la o populație lucrativa de doar 6 milioane de oameni, au fost inregistrate, doar anul trecut, 8,1 milioane de concedii medicale. ”Am aflat si eu in sedinta de guvern, aveam anumite semnale si astept un raport de la presedinta CNAS… Anul trecut au fost 8,1 milioane de concedii…

- La inițiativa ministrului afacerilor interne, Lucian Nicolae Bode, a avut loc astazi, 30 mai 2023, la sediul MAI, o intalnire de lucru intre conducerea ministerului si reprezentanți ai sindicatelor din cadrul structurilor MAI. Discuțiile au fost purtate pe doua paliere, respectiv componenta salariala…

- Pentru a nu denatura rezultatele analizelor de sange, medicii de familie spun ca trebuie evitate o serie de greșeli. De exemplu, țigara. O singura țigara, fumata inainte de recoltare poate provoca o creștere a cortizonului, adrenalinei…, iar fumatul cronic determina valori mai mari ale proteinei C…

- Romania are mai mulți stupi decat orice tara din Uniunea Europeana, respectiv 1,5 milioane, arata datele Eurostat publicate vineri, 19 mai, cu ocazia Zilei mondiale a albinelor (20 mai). Bulgaria este pe locul cinci in topul statelor membre UE cu cei mai multi stupi de albine in 2020, cu aproximativ…

- Turcia se pregatește de alegeri parlamentare și prezidențiale. Dar mulți oameni din aceasta țara inca incearca sa-și revina dupa cutremurele devastatoare din februarie. Cel puțin 50.000 de persoane au murit și multe orașe s-au transformat in ruine. Milioane de oameni și-au pierdut casele și depind in…

- In primul trimestru al anului 2023 cinci proiecte de concordat preventiv pentru companii de impact, cu active de peste 1 milion euro, au fost admise de catre instante. ”1.644 de companii au intrat in insolventa in primul trimestru din 2023, numar similar cu primul trimestru din 2022 cand au fost inregistrate…