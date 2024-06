Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, nu vrea sa o invite pe sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la final de mandat, la summitul informal al liderilor UE de pe 17 iunie, scrie marti Politico.eu, care relateaza ca acesta a discutat cu sefi de state si de guvern si consilierii lor…

- Avansul partidelor naționaliste eurosceptice in alegerile europene risca sa complice obiectivul Ursulei von der Leyen de a obține un al doilea mandat in fruntea Comisiei Europene. Pentru a obține un nou mandat de cinci ani, ea are nevoie de o majoritate calificata in randul celor 27 de lideri ai Uniunii…

- Actualul președinte al Consiliului European, Charles Michel, incearca sa o impiedice pe Ursula von der Leyen sa preia din nou funcția de președinte al Comisiei Europene (CE) dupa alegerile pentru Parlamentul European. Despre aceasa a relatat Politico. „Acest lucru ii innebunește pe toți, pentru ca jocul…

- Cancelarul german Olaf Scholz este sub presiune pentru a o sprijini pe presedinta in exercitiu a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru un al doilea mandat, daca blocul ei conservator se va clasa pe primul loc in alegerile pentru Parlamentul European de saptamana viitoare, informeaza dpa, relateaza…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul croat Andrej Plenkovic sunt cotati cu cele mai mari sanse, 3 din 5, sa o inlocuiasca eventual pe Ursula von der Leyen in fruntea viitoarei Comisii Europene, potrivit unei analize facute de POLITICO in care mai figureaza Mario Draghi, Roberta Metsola, Christine…

- Inainte ca majoritatea posturilor importante din institutiile Uniunii Europene sa fie alocate, ceea ce se va intampla dupa alegerile europarlamentare din 6-9 iunie, o serie de diplomati europeni importanti fac deja obiectul unei remanieri ori si-au asigurat de pe acum noi locuri de munca, a comentat…

- Iți dai seama ca societatea ta trece printr-o criza profunda atunci cand apar decizii ridicole ale liderilor. De exemplu, marea batalie cu TikTok. Povestea succesului extremei drepte este povestea unei politici fara alternative care s-a folosit de extrema dreapta ca sa taie poporului pofta de stanga.…