Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 44 de ani, aflat in stare de ebrietate, din Galați, a fost salvat de pe șinele de cale ferata de catre echipajul de pompieri al ambulanței SMURD. Adormit și refuzand sa paraseasca zona, a fost scos in siguranța de intervenția rapida a echipei.

- Angajații ISU Iași intervin miercuri in comuna Mogoșești, unde un barbat și o femeie au cazut intr-o fantana adanca de 10 metri.Potrivit ISU Iași, fantana este adanca de 10 metri și are un diametru de 50 de centimetri.

- Un copil a cazut, luni, intr-o fantana cu o adancime de 19 metri, in localitatea Mireasa din județul Constanța. Salvatorii au reușit extragerea lui din fantana. Copilul este conștient și, cooperant.

- Un barbat a avut parte de surpriza vieții sale cand a gasit suma impresionanta de 70.000 de dolari. A crezut ca a cumparat doar o boxa cu cateva lucruri vechi, dar nu se aștepta sa gaseasca o mica avere. A dat peste o adevarata comoara intr-o unitate de depozitare Intamplarea a avut loc in Portland,…

- Un puști roman a ajuns erou național in Italia. Emanuele Nicola Affaticati are 16 ani și este nascut din parinți romani, care locuiesc in Italia. Intr-o zi, cand venea de la școala, baiatul a auzit un barbat vorbind la telefon, in limba romana, barbat care spunea ca se duce sa o ucida pe iubita lui.…

- Astazi, 28 aprilie 2024, pe plaja, in dreptul hotelului Sulina din Mamaia, a fost descoperita o persoana inecata.Decedatul este un barbat.In cauza cercetarile continua in vederea stabilirii cauzelor decesului si a identificarii persoanei, fiind intocmit dosar de cercetare penala pentru savarsirea infractiunii…

- Un pilot și ciinele sau au inotat in siguranța pina la mal dupa ce avionul s-a prabușit in ocean. Los Angeles Times a relatat ca un barbat neidentificat și ciinele sau sint in siguranța dupa ce avionul monomotor Piper PA-32 Cherokee Six pe care il pilota s-a prabușit in Oceanul Pacific, in apropiere…