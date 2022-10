Stiri pe aceeasi tema

- NATO a anuntat vineri ca isi va lansa exercitiul anual de descurajare nucleara "Steadfast Noon" luni, cu pana la 60 de aeronave participand la zboruri de antrenament deasupra Belgiei, Marii Nordului si Marii Britanii pentru a exersa utilizarea bombelor nucleare americane amplasate in Europa, informeaza…

- De cand a fost acolo pentru prima data in urma cu doua decenii, printul Charles, acum rege al Marii Britanii, a vizitat in fiecare an regiunea romaneasca Transilvania, un teritoriu bucolic, presarat cu cladiri medievale, unde monarhul a gasit linistea pe care supusii sai i-au refuzat-o uneori, relateaza…

- Tarile occidentale sunt vinovate de ”provocare” fata de Rusia, a declarat miercuri, 7 septembrie, la Belgrad, presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP și Agerpres . „Pot spune foarte deschis ca nu gasesc ca actuala atitudine a Occidentului (…) este cea buna. Occidentul duce o politica…

- Ministrul belgian al Energiei, Tinne Van der Straeten, a avertizat ca "urmatoarele cinci pana la 10 ierni vor fi groaznice pentru Uniunea Europeana" daca nu se iau masurile necesare pentru a reduce pretul gazelor naturale, relateaza BBC. Ministrul belgian al Energiei, Tinne Van der Straeten, a scris…

- Marea Britanie si Danemarca isi vor suplimenta ajutorul militar si financiar furnizat Ucrainei, au anuntat cele doua tari occidentale, ai caror reprezentanti s-au intalnit joi la Copenhaga cu ministrul apararii ucrainean pentru a discuta despre sprijinul pe termen lung pentru tara est-europeana invadata…

- In cadrul emisiunii sale de la televiziunea de stat Rusia 1, propagandistul Rusiei și sluga lui Putin, Vladimir Soloviov, a afirmat ca „Germania furnizeaza arme pentru uciderea piloților noștri”, este „raul suprem” și „ar trebui atacata”, relateaza Bild cu referire la Observatornews . Soloviov a dat,…

- Eurovision 2023 nu va fi gazduit de Ucraina, avand in vedere situația militara și instabilitatea din acesta țara ce se confrunta cu o ampla agresiune militara. Deși regulamentul concursului ofera oportunitatea organizarii finalei Eurovision Song Contest caștigatorilor-in situația actuala, grupului Kalush…

- Lupta Occidentului cu Putin si Rusia primeste o mare lovitura: armata Marii Britanii este prea slaba. Cine o spune? Generalul Richard Dannat, fostul Șef al Statului Major de la Londra. Neliniștea vine pe fondul unui plan guvernamental care prevede ca forțele armate britanice urmeaza sa fie reduse la…