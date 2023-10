■ in decurs de doua zile au fost semnalați doi urși pe raza muncipiului Piatra Neamț ■ este un fenomen in plina escaladare la nivel național: un urs care a intrat in curtea unui liceu Miercurea Ciuc a fost impuscat ■ Doua zile la rand, pe 3 și 4 octombrie a.c., doi urși au fost […] Articolul Piatra Neamț – locul in care se plimba ursul apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .