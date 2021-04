Stiri pe aceeasi tema

- India a raportat joi cel mai mare numar de contaminari zilnice cu SARS-CoV-2 din lume, iar numarul deceselor asociate Covid-19 a atins un nou varf.Autoritatile indiene au anuntat joi, pentru ultimele 24 de ore, un total de 314.835 de noi cazuri de Covid-19, potrivit Reuters.Organizatia Mondiala a Sanatatii…

- Numarul de bolnavi COVID din India este atat de mare in ultimele saptamani, incat spitalele nu mai au resurse, iar familiile pacienților aflați in stare grava cumpara medicamente precum remdesivir de pe piața neagra, la prețuri exorbitante, scrie BBC News. „Nu am invațat lecțiile primului val pandemic…

- India a raportat luni o crestere record a numarului de infectari cu coronavirus, devenind a doua tara din lume, dupa Statele Unite, care a depasit 100.000 de cazuri intr-o singura zi, in vreme ce spitalele din cel mai afectat stat, Maharashtra, sunt supraaglomerate cu pacienti, transmite Reuters.…

- Prelungirea discutiilor ar putea complica si mai mult planurile de vaccinare ale UE, intrucat blocul planuise sa semneze un acord la inceputul acestui an pentru cel putin 100 de milioane de doze de vaccin Novavax, cu optiunea pentru alte 100 de milioane. Oficialul UE a declarat ca Novavax a amanat semnarea…

- Multe țari asiatice se bazeaza pe vaccinul AstraZeneca pentru a pune capat pandemiei de COVID-19, iar asta pentru ca serul este folosit in programele de inoculare din Australia, Coreea de Sud, Filipine, Vietnam, Thailanda și India. Unele țari s-ar putea confrunta cu probleme de aprovizionare. Dupa o…

- Actiunile companiilor aeriene si a celor de calatorii au scazut vineri, dupa ce Parisul si mare parte din nordul Frantei au revenit in carantina pentru o perioada de o luna, la cateva zile dupa ce Italia a limitat deplasarea oamenilor in majoritatea tarii, inclusiv in Roma si Milano. Aceste masuri afecteaza…

- Investitia se ridica la circa 217.200 de lei, urmand ca atribuirea sa se faca prin procedura simplificata catre oferta cu pretul cel mai scazut. In actele oficiale, se face precizarea ca "numarul de testari RT PCR ce se vor presta este de maxim 600 testari, pentru toata perioada de derulare a contractului,…

- Politistii de la IPJ Neamt i-au identificat pe barbati si fac primele audieri. Acestia incearca sa afle ce s-a intamplat cu cei patru pui de urs care au fost scosi din barlog. Imaginile au fost puse la dispozitia autoritatilor de presa locala si de asociatia pentru protectia animalelor Casa lui Patrocle…