Stiri pe aceeasi tema

- TimișoaraFoodSummit, ediția a II-a, 22-24 noiembrie 2023, este probabil cel mai important eveniment din agribusiness, producția alimentara, producția de bauturi, retail și HoReCa din Europa Centrala și de Sud-Est in luna noiembrie, care pune Timișoara pe harta evenimentelor internaționale de MARE anvergura!…

- TimișoaraFoodSummit, ediția a II-a, 22-24 noiembrie 2023, este un eveniment extrem de important din agribusiness, producție alimentara, producția de bauturi, retail și HoReCa din Europa Centrala și de Sud-Est. Cea de-a doua ediție a TimișoaraFoodSummit reunește specialiști din diverse domenii. Vor fi…

- Ministerul Educației, condus de doamna Ligia Deca, a anunțat alocarea unei sume semnificative de aproximativ 14,5 milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) pentru a investi in formarea personalului din mediul preșcolar, spune deputatul PNL, Tudor Polak pe pagina sa de Facebook.…

- Alessio Menegazzo a fost numit de PPC in functia de CEO si country manager al companiilor detinute in RomaniaAlessio Menegazzo a fost numit de PPC, cel mai mare grup de energie din Europa de Sud-Est, in functia de director general si country manager al companiilor detinute in Romania, informeaza…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a participat la cel de-al doilea summit parlamentar al Platformei Internaționale „Crimeea”, ce s-a desfașurat la Praga. In cadrul evenimentului a fost adoptata o declarație de susținere a Ucrainei.

- Premierul Viktor Orban al Ungariei și președintele Vladimir Putin al Rusiei s-au intalnit din nou, cu prilejul unei vizite pe care au facut-o, simultan, in capitala Chinei comuniste. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a declarat premierului Ungariei, Viktor Orban, ca este mulțumit de faptul ca a…

- In Cecenia, la Gudermes, in timpul finalei Cupei Rusiei, eveniment organizat vineri, 6 octombrie, și dedicat zilei președintelui Vladimir Putin (71 de ani, azi), parașutistul Dmitri Beliaev, 45 de ani, a murit. Barbatul, supranumit „Minunea Rusiei”, era membru al echipei naționale și avea peste 3.700…

- Companiile din sectoare cheie ale economiei prioritizeaza recrutarile pentru rolurile esentiale intr-o perioada delicata pentru economia romaneasca, arata platforma de recrutare bestjobs. Potrivit acesteia, pe langa IT, si companiile din constructii, agricultura si HoReCa au inceput deja sa ia masuri…