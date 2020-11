Piaţa de digital din România va depăşi 80 de milioane de euro, în 2020 (asociaţie) Piata de digital din Romania depaseste in acest an valoarea de 80 de milioane de euro, in crestere cu peste 45% fata de cuantumul din 2019, reiese din datele IAB - asociatia industriei de marketing si publicitate online, citate intr-un studiu realizat de catre o agentie de dezvoltare web. Conform analizei Kiklab, solicitarile pentru magazine online si pentru marketing digital au explodat in a doua jumatate a anului, cu o crestere a cererilor de peste 60%, dupa ce, in 2019, majoritatea companiilor mici si mijlocii (85%) nu investeau deloc sau investeau foarte putin comparativ cu necesarul in strategiile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

