Piața de capital din România: aproape două secole de existență Dincolo de istoria politica și sociala, Romania are și o istorie bogata in ceea ce privește piețele financiare. Spre exemplu, primele inițiative de inființare a unei piețe bursiere de marfuri și de valori au avut loc la mijlocul secolului al XIX-lea, așa cum este Codicele de Comerț al Țarii Romanești din 1 ianuarie 1840, realizat dupa modelul dat de Codul Comercial francez din 1807 și avand la baza unele prevederi ale Regulamentului Organic. De ce IPJ Teodosie nu se apara de COVID: E dovedit științific! Codicele reglementa bursele de comerț, mijlocitorii de schimb și samsarii. La acea vreme,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

