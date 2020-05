Comisarii pentru protectia consumatorilor au inchis temporar Piata Centrala si Piata Valea Rosie din Craiova, iar operatorii economici care le administreaza au fost amendati cu 17.000 de lei, in urma unor controale care au identificat o serie de nereguli.



Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), comisarii continua seria de actiuni de control, la nivelul intregii tari, pentru a verifica modul in care comerciantii indeplinesc prevederile ordonantelor militare adoptate pana in acest moment, menite sa previna raspandirea noului coronavirus…