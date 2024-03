Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au decis oprirea temporara a prestarii serviciilor, pana la remedierea deficientelor, pentru 4 statii din reteaua Lukoil si au aplicat, pana acum, amenzi in valoare de peste 45.000 lei in urma controalelor derulate la nivelul intregii tari in aceasta retea de…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a anuntat ca a inceput, joi, o ampla actiune de control, la nivelul intregii tari, care vizeaza modul in care este respectata legislatia in vigoare, in domeniu, in statiile de carburant din reteaua Lukoil. Pana in acest moment, comisarii ANPC…

- Aproape 200 de stații de carburanți din rețeaua OMV Petrom au fost controlate de ANPC in toata țara, in doua zile Sursa articolului: Aproape 200 de benzinarii OMV-Petrom, controlate de ANPC: Șoferii, inșelați la pompa | 11 statii inchise temporar Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Șoferii, inșelați la pompa! Aproape 200 de benzinarii OMV-Petrom, controlate de ANPC. Statii inchise temporar Aproape 200 de stații de carburanți din rețeaua OMV Petrom au fost controlate de ANPC in toata țara, in doua zile. S-au dat amenzi de peste 340.000 de lei, precum și avertismente, iar 11 statii…

- Aproape 200 de stații de carburanți din rețeaua OMV Petrom au fost controlate de ANPC in toata țara, in doua zile. S-au dat amenzi de peste 340.000 de lei, precum și avertismente, și s-au oprit de la comercializare mai multe produse.

- Aproape 200 de statii de carburant din reteaua OMV-Petrom au fost controlate de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in toata tara, in doua zile. Pentru neregulile gasite au fost date amenzi in valoare de 340.000 de lei, iar 11 statii au fost inchise temporar. „Asa…

- Mai multe sali de fitness World Class din Bucuresti au fost inchise de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor. Aceștia au dat amenzi de 116.500 lei in urma controalelor.

- Controale ale inspectorilor de la Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Vest pe raza județului Caraș-Severin. Mai multe restaurante a fost inchise temporar, dintre care cateva definitiv, din cauza neregulilor gasite și au incasat amenzi de 1,1 milioane de lei.