Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 200 de statii de carburant din reteaua OMV-Petrom au fost controlate de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in toata tara, in doua zile. Pentru neregulile gasite au fost date amenzi in valoare de 340.000 de lei, iar 11 statii au fost inchise temporar. „Asa…

- Inspectorii ANPC au descins, marți dimineața, la toate benzinariile OMV Petrom din țara. Aceștia analizeaza calibrarile la pompa, mai exact care este cantitatea neta de combustibil vanduta șoferilor. Cu alte cuvinte, inspectorii ANPC iși doresc sa vada daca ceea ce apare pe bon este și in rezervor,…

- Joi, 7 martie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, impreuna cu polițiștii din Cugir și Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Alba, au organizat o acțiune de verificare a modului de realizare a comerțului cu…

- Șoferii din Capitala care au ajuns, joi dimineața, la benzinarie, pentru a-și alimenta autoturismul cu carburant, au constatat o realitate trista. Benzina a trecut de 7 lei per litru, la pompa. Și nu s-a intamplat doar in București. Informațiile vin joi, 22 februarie. E vorba despre situația prețului…

- Pentru creșterea gradului de siguranța a cetațenilor, in perioada 28 decembrie 2023 – 4 februarie 2024, inspectoratele pentru situații de urgența din țara au desfașurat acțiuni de control inopinat la 1.821 operatori economici din categoriile comerț, turism și alimentație publica. In județul Cluj au…

- Oscar Downstream, unul dintre cei mai importanți distribuitori independenți de carburanți din Romania, iși extinde prezența pe piața locala prin deschiderea unor noi stații de benzina sub propriul brand. Cand vor putea beneficia șoferii de primele stații? Surpriza uriașa pentru șoferii din Romania Oscar…

- A plouat cu amenzi la VIVO mall dupa ce inspectorii OPC Cluj au descins in zona food-court! Cinci restaurante au ramas cu activitatea suspendata, iar echipa de control a aplicat 25 de amenzi contraventionale, in cuantum de 335.000 lei. Pe data de 04.01.2023, Comisariatul Regional pentru Protecția…

- Controale ale inspectorilor de la Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Vest pe raza județului Caraș-Severin. Mai multe restaurante a fost inchise temporar, dintre care cateva definitiv, din cauza neregulilor gasite și au incasat amenzi de 1,1 milioane de lei.