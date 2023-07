Stiri pe aceeasi tema

- Piata berii din Romania a scazut cu 9% in primele cinci luni ale anului in curs, fata de acelasi interval din 2022, arata datele publicate, marti, de Asociatia Berarii Romaniei. „Aceasta scadere a pietei este pusa pe seama unei serii de factori. Printre cei mai importanti sunt scaderea puterii de cumparare…

- Ritmul crearii locurilor de munca in SUA a incetinit in iunie, pe fondul majorarilor salariale, iar rata somajului este de 3,6%, potrivit datelor anuntate vineri de catre Departamentul Muncii de la Washington, informeaza postul CNBC.

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, nu mai puțin de 248 de locuri de munca vacante. Printre țarile care ofera cele mai multe locuri de munca se numara Norvegia, cu nu mai puțin de 104 locuri de munca pentru farmacist, electrician, instalator și mecanic, Austria…

- Peste 70% dintre liderii din sectorul public spun ca siguranța jobului la stat este criteriul principal de atracție pentru angajați Aproape trei sferturi (74%) dintre liderii din sectorul public considera ca stabilitatea oferita de locul de munca este foarte importanta ca element de atractivitate in…

- ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 168/2022 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative Avand in vedere obligatia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetara…

- Angajatorii de la stat au fost activi și in aprilie, luna dinaintea blocarii angajarilor din aparatul public, arata eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare din Romania. In a patra luna a anului au fost scoase in piața 3.000 de joburi noi la stat. Cu peste 100 de posturi, judetul Timis s-a clasat…

- *** Redactia ziarului Magazin Salajean angajeaza REDACTOR. CV-urile se trimit la adresa de e-mail: [email protected] *** Societate Comerciala cu profil carmangerie angajeaza vanzatoare. Program: Luni – Vineri 9 – 17; Doua sambete pe luna 8 – 14. Relatii la telefon 0743 603661 sau la intrare…

- Persoanelor aflate in cautarea unui job, AJOFM Bistrita-Nasaud ofera 355 locuri de munca vacante in judet, și alte 303 in țarile UE. Astfel, in Bistrița-Nasaud, pentru persoanele cu studii superioare (de lunga si scurta durata) sunt oferite 35 locuri de munca, iar pentru persoanele cu studii medii…