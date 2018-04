Piata auto va suferi schimbari radicale pana in 2030: Vom ajunge sa renuntam la masini? Automobilul se afla in centrul vietii noastre, de zi cu zi, de cateva decenii. Insa este posibil scenariul utopic in care nu doar ca noile tehnologii vor schimba modul in care ne deplasam cu mijloacele de transport, dar vor duce si la o diminuare considerabila a dorintei noastre de a detine o masina?



Da, poate ca intrebarea suna putin ciudat, insa exista multe lucruri care se intampla pe piata auto la nivel global. Vorbim de tendinte care se contureaza din ce in ce mai bine. Astfel, masinile ce folosesc combustibili fosili vor fi in curand interzise in anumite zone, incurajandu-se achizitia… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

