Piaţa auto din România, în creştere cu aproape 24%, în primele şapte luni Persoanele juridice sunt cele care sustin vanzarile auto in Romania (63% din totalul achizitiilor de autoturisme realizate in primele 7 luni), insa si achizitiile realizate de catre persoanele fizice au crescut cu 32% in comparatie cu intervalul ianuarie - iulie 2017, pana la 33.013 de unitati. In ceea ce priveste categoria autoturismelor rulate, in perioada de referinta, numarul acestora a ajuns la 274.195 unitati, in scadere cu 6,9% fata de perioada similara din 2017. La nivelul vanzarilor de masini noi (autoturisme si autovehicule comerciale), statistica APIA arata ca, in primele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile totale de autovehicule noi au crescut, in primele sapte luni ale anului, cu 23,8%, pana la 105.686 unitati, comparativ cu intervalul de referinta din 2017, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), publicate marti. Persoanele juridice sunt cele care…

- Aproximativ 75.300 de autoturisme noi au fost inmatriculate in Romania, in primele sapte luni ale anului, in crestere cu 33% comparativ cu aceeasi perioada din 2017, in timp ce inregistrarile de autoturisme rulate s-au diminuat cu 6,87%, pana la 274.195 de unitati, arata statistica Directiei Regim…

- Piata de vehicule comerciale din Romania a crescut in primele sase luni cu 7%, fiind inmatriculate 12.572 de masini, ponderea cea mai mare fiind reprezentata de vehiculele comerciale usoare, cu 8.642 inmatriculari, arata datele ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM…

- „Piata auto second-hand din Romania este dominata de samsari, iar dealerii auto abia reusesc sa ajunga la 15% cota de piata din totalul tranzactiilor. Dealerii sunt de multe ori in dificultate si castiga greu cota de piata pentru ca atunci cand vinzi masini corecte - kilometri reali, istoric verificabil…

- ”Din masinile existente pe internet la vanzare in luna iunie, aproximativ 15% din anunturi sunt de la dealerii auto, in timp ce restul de 85% se impart intre samsari (circa 55%) si romanii care isi vand masina personala (circa 30%)”, arata datele InspectorAuto.ro citate de News.ro .. In Germania,…

- Adrian Voican, reprezentant al ANAT, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Mamaia, ca in primele cinci luni ale anului au fost date vouchere de vacanta in valoare de 22,5 milioane de euro. "In luna mai s-au dat atat de multe vouchere cat in patru luni, din ianuarie pana…

- Volumul total al vanzarilor de autovehicule in Romania a ajuns, in primele cinci luni ale anului, la 70.358 de unitati, cu aproape 29% mai mult decat in intervalul similar din 2017, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), informeaza AGERPRES . Conform reprezentantilor…

- Vanzarile de autoturisme ecologice noi au crescut cu 83,02%, in primele patru luni din 2018, comparativ cu aceeasi perioada din anul anterior, pana la 1.003 unitati, de la 548 de unitati, cat se consemnasera in 2017, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme…