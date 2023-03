Stiri pe aceeasi tema

- Un elev din Gorj a obținut un premiu la o competiție internaționala de fizica. Acesta este Alexandru Ștefan Ișfan, elev in clasa a 12-a, la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, din Targu Jiu. Tanarul a obținut medalia de bronz la Concursul Internațional ???????????????????????????????? ????????????????????????…

- Ordonanța ce impune schimbarea meniurilor unitaților de alimentație publica este o lege populista, nociva pentru mediul economic și populație. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), condusa de Horia Constantinescu, puternic susținut de Guvernul Ciuca, vrea ca și cea mai amarata…

- Ordonanța ce impune schimbarea meniurilor unitaților de alimentație publica este o lege populista, nociva pentru mediul economic și populație. Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), condusa de Horia Georgescu, puternic susținut de Guvernul Ciuca, vrea ca și cea mai amarata carciuma…

- In perioada 3 – 5 martie 2023 a avut loc jurizarea proiectelor inscrise la concursul internațional de soluții pentru modernizarea Liceului „Lucian Blaga” și a strazilor adiacente, competiție lansata oficial pe data de 23 decembrie 2022, organizata de Ordinul Arhitecților din Romania (OAR), cu sprijinul…

- Președintele lituanian Gitanas Nauseda a indemnat luni, 20 februarie, Occidentul sa treaca „liniile roșii” in ceea ce privește livrarea sprijinului militar de care Ucraina are nevoie, relateaza CNN . „Este foarte important sa trecem aceste linii roșii, care sunt in mintea noastra și care in realitate…

- Interdicția de a cumpara benzina și motorina din Rusia se va aplica tutror țarilor membre ale blocului comunitar. Efectele acestei interdicții se vor vedea in curand și la benzinarii, inclusiv in țara noastra, iar cel mai afectați vor fi șoferii care conduc vehicule cu motoare diesel.Situația la pompa…

- O analiza amanunțita realizata de publicația POLITICO a revizuirii planificate de catre UE a regulamentului sau farmaceutic. Poate Uniunea Europeana sa aduca medicamente extrem de scumpe in cele mai sarace parți ale Europei, sa gaseasca remedii pentru boli netratabile și sa rezolve problema rezistenței…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a asigurat sambata ca farmaciile vor avea „cantitati suficiente” de medicamente antiinflamatoare, antitermice și antivirale, dar a atras atenția ca oamenii nu trebuie sa-și „faca provizii”, potrivit News.ro . „Peste 700.000 de comprimate, poate chiar mai mult,…